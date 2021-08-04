Новий клуб Зозулі став на його захист у суперечці з радикальними фанатами
Спортивний директор Фуенлабради Мігель Мельгар висловився про ставлення деяких вболівальників до українського нападника Романа Зозулі.
"Ми перебуваємо в демократичній країні, де кожен має право висловлювати свою думку. Але я б порадив деяким людям відповідально ставитися до того, що вони роблять.
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Я ніколи не погоджуся з їхніми політичними заявами, і Зозуля теж. Ми будемо ігнорувати багаторазово повторювану брехню, яка здається правдою", – цитує Мельгару unionrayo.es.
Нагадаємо, 31-річний форвард нещодавно знайшов новий клуб. Після відходу з Альбасете у Зозулі було кілька варіантів, але у підсумку він залишився в іспанській Сегунді, підписавши контракт з Фуенлабрадою.
Ситуацію з пошуком нової команди ускладнювало те, що в Іспанії радикальні фанати кількох клубів безпідставно приписують Роману Зозулі підтримку фашистської ідеології.
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