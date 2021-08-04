"Ми перебуваємо в демократичній країні, де кожен має право висловлювати свою думку. Але я б порадив деяким людям відповідально ставитися до того, що вони роблять.

"Це все брехня": Зозуля на презентації в новій команді вкотре заперечив звинувачення у фашизмі

Я ніколи не погоджуся з їхніми політичними заявами, і Зозуля теж. Ми будемо ігнорувати багаторазово повторювану брехню, яка здається правдою", – цитує Мельгару unionrayo.es.

Нагадаємо, 31-річний форвард нещодавно знайшов новий клуб. Після відходу з Альбасете у Зозулі було кілька варіантів, але у підсумку він залишився в іспанській Сегунді, підписавши контракт з Фуенлабрадою.

Ситуацію з пошуком нової команди ускладнювало те, що в Іспанії радикальні фанати кількох клубів безпідставно приписують Роману Зозулі підтримку фашистської ідеології.

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