Ноттінгем Форест оголосив про звільнення наставника команди Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє прес-служба клубу.

"Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що з огляду на нещодавні обставини Нуну Ешпіріту Санту сьогодні звільнено з посади головного тренера.

Клуб дякує Нуну за його внесок у дуже успішну еру на Сіті Граунд, зокрема за його роль у сезоні 2024/25, який назавжди залишиться з теплотою в історії клубу. Як людина, яка відіграла ключову роль у нашому успіху минулого сезону, він завжди займатиме особливе місце у нашій подорожі", – йдеться у заяві клубу.

Ешпіріту Санту очолив Ноттінгем у грудні 2023 року. Під його керівництвом клуб посів 7-ме в АПЛ та кваліфікувався у єврокубки. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що португальського тренера звільнили з Форрест через напругу між ним та керівництвом клубу.

Нагадаємо, нещодавно "лісники" орендували українського захисника Арсенала Олександра Зінченка. Наразі Ноттінгем Форрест посідає 10-те місце АПЛ після трьох турів.

