Гол 18-річного Джоша Кінга у третьому турі АПЛ був визнаний вболівальниками Фулхема найкращим м'ячем місяця, повідомляє прес-служба "дачників".

Це взяття воріт було включене в голосування навіть попри те, що VAR скасував гол після перегляду. В підсумку Фулхем програв з рахунком 0:2 цю зустріч, а пізніше представники PGMOL (Game Match Officials Limited) офіційно попросили вибачення у "дачників" за помилково скасований м'яч.

За гол Кінга в опитуванні проголосувало 83.1% вболівальників.

Додамо, що наступний матч новоспечена команда екс-зірки Шахтаря Кевіна проведе вже 13 вересня проти Лідса.

So many more special moments to come. pic.twitter.com/KJpS6gyoJa — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2025

