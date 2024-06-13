"Перш за все, Олег Анатолійович разом з командою виконали поставлене завдання – ЛНЗ закріпився в УПЛ у своєму першому сезоні. Ми вірили в компетенцію цього головного тренера і, як бачимо, не помилились з вибором в ситуації, коли треба було вгамувати стартовий мандраж команди на початку дебютного сезону в УПЛ. Олег Дулуб яскраво продемонстрував свій рівень і досягнув необхідного результату.

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У Олега Анатолійовича закінчувався контракт після минулого сезону. Ми обговорювали умови нового контракту, але тренер висловив фінансові побажання, які ми просто не можемо виконати. Некоректно говорити про суми, тому що це конфіденційна інформація, але чесно кажучи, ми були шоковані від таких побажань. Думаю, що такий рівень зарплатні був би 2-3 серед тренерів УПЛ. Ми такого дозволити собі на даному етапі не можемо. Тому ми не змогли домовитись про нову угоду", – поділився Колісник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив замість Олега Дулуба нового головного тренера – іспанського фахівця Андреаса Карраско. Раніше посаду президента клубу покинув Андрій Полтавець.

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