Барселона U-19 стала переможцем Юнацької ліги УЄФА 2024/25. Підопічні легендарного Жуліано Беллетті оформили чемпіонський требл. "Футбол 24" розповідає про героїв Хувеніля А та інших талантів Ла Масії, які вже незабаром можуть з'явитися у першій команді.

Арон Яакобішвілі (18 років; воротар)

Грузинський угорець володіє усіма необхідними якостями для сучасного кіпера. Зокрема, класно грає ногами. Він був основним воротарем Жуліано Беллетті у Юнацькій лізі УЄФА (8 матчів, 9 пропущених голів, 2 кліншити) і навіть викликався до першої команди після травми тер Штегена. Контракт Яакобішвілі з Барсою завершується влітку 2025-го, однак продовження угоди – не за горами. Щоправда, шлях до воріт Камп Ноу обіцяє бути непростим. Адже у конкурентах – американський суперталант Дієго Кочен. Цікаво, що старший брат Арона – Анталь – захищає кольори Жирони разом з нашими легіонерами.

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Андрес Куенка (17 років; центрбек, лівий захисник)

Молодий андалусієць встиг дебютувати за головну команду Каталонії. Флік виділив шульзі з чудовим контролем м'яча 6 хвилин у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (5:0). Куенка може однаково надійно грати на позиціях центрбека та латераля. Надзвичайно зрілі виступи у Барсі Атлетік принесли йому виклик до збірної Іспанії U-19. У переможному фіналі над Трабзонспором він став одним з найкращих, відзначившись забитим м’ячем.

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Ландрі Фарре (18 років; лівий захисник, центрбек)

Ще один герой матчу з турками здатен зіграти будь-де в обороні. Саме після удару Фарре головою першим на добиванні опинився Куенка, подвоївши перевагу "блаугранас". Івуарієць скористався численними травмами у філіалі, щоб закріпитись у стартовому складі, хоча й не ненадовго. Зате у юнацькій ЛЧ він був незамінним виконавцем для Беллетті. Атлетичного захисника, який прекрасно працює обома ногами і не боїться гри під тиском, досі запрошували в усі юнацькі збірні "Ла Рохи" – від U-16 до U-18.

Чаві Еспарт (17 років; центральний півзахисник, правий захисник)

Профіль Касадо з характером Гаві. Капітан новоспечених чемпіонів Європи вражає універсалізмом. У поточному сезоні розкрився на позиції правого латераля, де провів відмінний поєдинок з Трабзонспором. Працьовитий, асоціативний, справжній лідер у роздягальні. Його неодноразово можна було помітити на тренуваннях першої команди Барси. Не виключено, що на певному етапі літніх зборів Чаві знову працюватиме під керівництво Фліка.

Ібрагім Діарра (18 років; центральний півзахисник, нападник)

Малійський форвард, який запалював на ЧС-2023 U-17, приєднався до Барси лише у січні 2025-го. Процес адаптації виявився не найпростішим, але Діарра несподівано вистрелив після зміни позиції. У ролі "вісімки" сенсаційний африканець забив 5 голів у 5 матчах, вишенькою на торті стали 2+1 у Ньйоні. Каталонський аналітик Альберт Блая вважає, що у Діарра є потенціал, аби через 2-3 роки виступати з Ямалем та Ко.

Гільє Фернандес (16 років; центральний півзахисник)

Один з найбільших талантів Ла Масії разом зі своїм двоюрідним братом Тоні Фернандесом. Обоє розпочинали у кантері Еспаньйола. Завдяки потужній статурі Гільє впевнено почувається у боротьбі, володіє цікавим дриблінгом й добре поставленим ударом. Влітку 2024-го він провів передсезонку з першою командою, а згодом шість разів потрапляв у заявки Фліка. За дубль Барси дебютував у віці 15 років і 9 місяців, побивши попередній рекорд Ламіна Ямаля лише на 10 днів. Попри юний вік, Гільє став ключовим гравцем колективу Рубі, оформивши 6+1 у 28 матчах. За інформацією Mundo Deportivo, каталонський суперталант перебуває на радарах Ман Сіті, Баварії та Борусії Д.

GOOOOOOLAZO! Incredible goal from Guille Fernandez. 0-1 pic.twitter.com/DPkG4KMg8D — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) January 25, 2025

Тоні Фернандес (16 років; атакувальний півзахисник, вінгер)

Другий наймолодший футболіст в історії Барселони після Ламіна Ямаля, який дебютував за першу команду (16 років, 173 дні). У січні 2025-го Тоні замінив Пабло Торре на 81-й хвилині кубкового матчу проти Барбастро. Недарма Гансі Флік виділив його під час першого інтерв'ю для Barça One, описуючи перлини академії. "Кілька днів тому Тоні Фернандесу виповнилося 16, це неймовірно. Тут є гравці, яким 15, 16, 17, 18 років, вони дуже хороші. Фундаментальні навички, якими володіють ці хлопчиська, просто неймовірні", – зазначив німецький фахівець.

У виїзному матчі Ла Ліги з Вільяреалом Тоні став героєм соцмереж, забруднивши стілець Фліка. Коротка розмова між обома потрапила у об’єктиви телекамер культової програми El Dia Despues, зібравши понад 8 млн переглядів у Youtube.

Хуан Ернандес (17 років; атакувальний півзахисник, вінгер)

Арагонський вінгер вирізняється швидкістю та грою 1 в 1. Його двоюрідним дідом був Маноло Торрес, єдиний арагонець, який здобував Кубок європейських чемпіонів… з Реалом у 1957-му! Хуан Ернандес робив свої перші кроки у Атлетіко Теруель, а до Ла Масії потрапив транзитом через Сарагосу. "Коли йому було 6 чи 7 років, він уже з дивовижною легкістю тікав від усіх", – розповідає президент скромного Теруеля Еральдо Карлос Бласко. У попередньому сезоні Юнацької ЛЧ Ернандес забивав вдома Шахтарю (2:0), а у поточному розіграші записав у свій актив 2 голи.

Педро Фернандес (16 років; атакувальний півзахисник, вінгер)

Галісієць з філіппінським корінням приєднався до Барселони влітку 2022-го. У клубі його називають просто "Дро". Елегантний у роботі м’ячем "медіапунта" багато забивав за юнацькі команди каталонців U-15 та U-16, привернувши увагу екс-наставника Барси Б Альберта Санчеса. Останній запросив його на передсезонні збори з дублем минулого літа. Що дозволило перестрибнути через декілька категорій і стати частиною чемпіонського колективу U-19. У юнацькій ЛЧ магічний "Дро" виходив переважно на заміну, проте зумів відзначитись двома голами.

Арнау Прадас (18 років; вінгер)

Мабуть найкращий дриблер Ла Масії. "Вінтажний профіль вінгера на кшталт Гаррінчі вважається справді рідкісним явищем у сучасному футболі, але такі гравці, як Арнау, що впевнено працюють обома ногами на флангах, стають дуже затребуваними", – описує гру каталонської перлини фахівець з дитячо-юнацького футболу Барселони Хауме Марсет. Після невеличкого застою Прадас вистрелив під керівництвом Беллетті, ставши одним з найкращих гравців Хувеніля у Юнацькій ЛЧ (5 голів, 2 асисти). Яскраві перфоманси молодого вінгера не залишились непоміченими топ-клубами Європи. Подейкують, найбільший інтерес проявляє Арсенал.

Оскар Гістау (16 років; центрфорвард)

У Барселони майже завжди були проблеми з доморощеними "дев’ятками". У різний період клуб запрошував дорогих легіонерів – Ето’О, Ібрагімовіча, Суареса або Лєвандовскі. Однак, у недалекому майбутньому ця ситуація може змінитися. Каталонці покладають величезні надії на 16-річного вундеркінда зі зростом 1,81 м, який встиг засвітитись у Барсі Б. Гістау не грав багато у Юнацькій ЛЧ через важку травму, проте за 117 хвилин відзначився трьома голами. Виступаючи на рівні "сadete" він наколотив десятки м’ячів, отримавши новий контракт до 2027-го.

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