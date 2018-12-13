Новий етап у житті футбольної Київщини: обласна федерація підбила підсумки 2018 року

Київська обласна федерація футболу (КОФФ) урочисто підбила підсумки року, що минає.

Захід зібрав гравців, тренерів, меценатів і почесних гостей. На правах господаря відкрив підсумкове зібрання голова КОФФ Ярослав Москаленко. Він привітав гостей та розповів про основні досягнення 2018 року.

"Кращої національної ідеї для українців, ніж футбол, не знайдеш. Футбол – це більше, ніж гра. Це наше з вами життя. 21-й рік реєстрації КОФФ ми почали з оздоровлення нашого футбольного господарства. Хочу підкреслити, що ніколи за два десятиріччя наша федерація не мала такої потужної підтримки з боку держави", – зазначив він.

Варто зазначити, що саме за ініціативи керівництва КОФФ Київська облдержадміністрація спільно з облрадою підтримали рішення про співфінансування проектів будівництва семи футбольних полів на Київщині – коли частину коштів надає область, а другу частину забезпечує місцева влада. У цьому році вдалося консолідувати понад 60 млн грн, завдяки чому зараз тривають роботи з будівництва великих футбольних полів у Борисполі, Славутичі, Іванкові, Пірновому, Вишгороді, Бородянці й Ставищі. Ярослав Москаленко запевнив, що цим федерація не обмежиться, адже є багато громад, охочих і спроможних доєднатися до програми співфінансування.

Також він акцентував увагу на інших успішних ініціативах КОФФ цього року. Це – запровадження практики "Один гравець – одна команда", надання регіональним осередкам оргтехніки й проведення навчального семінару за участю фахівців ФФУ для того, щоб з наступного року всі регіони Київщини працювали в єдиній інформаційно-статистичній базі ФФУ; виконання на високому рівні змагального плану й досягнення команд; перше введення в дію програми щодо компенсації перевезень гравців і оплати суддівства для чемпіонату області серед дітей (для цього щороку з обласного бюджету виділяється 2 млн грн, програма розрахована до 2022 року); рекордна для України кількість команд у дитячо-юнацькій футбольній лізі – 176 команд змагаються у п’яти категоріях. Тож дійсно, не на словах, а на ділі Київщина виховує майбутніх зірок футболу.

До привітань долучився президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який зазначив, що Київщина здобула більше, ніж просто сім нових полів. "Нове керівництво обласної федерації вписує своє ім’я в історію футболу регіону не тільки завдяки футбольному клубу "Діназ", який всі знають і поважають, а й успішним інфраструктурним проектам. І це тільки початок", – підкреслив керманич ФФУ.

"Вірю, що в наступному році КОФФ вперше буде мати свій дім. І, наскільки мені відомо, це буде яскравою можливістю для футбольної сім’ї збиратися й працювати над майбутніми програмами", – висловив побажання Андрій Павелко.

Головною родзинкою вечора стала церемонія нагородження й вручення відзнак кращим з кращих. Серед перших номінантів назвали арбітрів КОФФ, спостерігачів і асистентів арбітражу, ветеранів футболу, тренерів, меценатів і ДЮСШ. Кращою футбольною ареною Київщини обрали стадіон "Зміна" (м. Біла Церква). Нагороди також були вручені за внесок у розвиток пляжного футболу та жіночого футболу Київщини.

Кубками й медалями нагородили призерів обласного чемпіонату Київщини. Бронза дісталася ФК "Патріот" (Баришівський район), срібло – у ФК "Діназ" (Вишгород), а золото отримав ФК "Любомир" (Ставище).

Спеціальними та іменними призами Київська обласна федерація відзначила окремих футболістів, команди та тренерів. Чемпіоном і абсолютним рекордсменом області став ФК "Авангард" (Бзів). А у футбольному рейтингу регіонів перше місце посіла Києво-Святошинська районна федерація, друге – Баришівська й третє – Білоцерківська.