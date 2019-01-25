Новий екзамен Сульшера, Роналду у Вічному місті та явлення Пйонтека міланському народу: топ-5 матчів євровікенду

Легендарна дуель Арсенала та Манчестер Юнайтед, повернення Карло Анчелотті до Мілана, битва результативних каталонців, чемпіонський тур Ювентуса та візит Реала в Каталонію в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Арсенал – Манчестер Юнайтед

25 січня, 21:55. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хороший той вікенд, який розпочинається у п'ятницю. Особливо, якщо є змога переглянути культове протистояння Арсенала і Манчестер Юнайтед у Кубку Англії. Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер матиме другий серйозний іспит після матчу з Тоттенхемом, а в ролі його екзаменатора виступить Унаї Емері.

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Обидві команди перед очним поєдинком мають кадрові проблеми. Зокрема, Арсенал втратив до кінця сезону Ектора Бельєріна, який приєднався в лазареті до Мхітаряна, Холдінга та Велбека. Натомість манкуніанський клуб через травми не зможе задіяти Феллаїні, Рохо та Смоллінга. Жоден із них не є гравцем основи при Сульшері, але цілком міг би згодитися для ротації. Сумнівів, що вона буде у виконанні обох наставників, немає, адже напередодні стало відомо, що Де Хеа пропустить поєдинок, а місце у воротах МЮ, вочевидь, займе Серхіо Ромеро.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Мілан – Наполі

26 січня, 21:30. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Нова надія Мілана – Кшиштоф Пйонтек – дебютує за "россонері" в матчі проти одного з основних претендентів на нагороди. Взимку команда Дженнаро Гаттузо поліпшила свої справи в чемпіонаті й навіть піднялася в зону Ліги чемпіонів. Однак, Наполі є значно серйознішим опонентом, аніж Дженоа і СПАЛ, яких Мілан здолав у попередніх двох матчах.

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Ще одна родзинка протистояння – повернення керманича Наполі Карло Анчелотті на стадіон, де він провів 5 років у статусі гравця та ще 8 – як тренер. "Партенопейці" під орудою Карлетто комфортно почуваються на другій сходинці, відстаючи від Ювентуса вже на 9 очок. Зате Інтер, який іде третім, поступається 7-ма балами. Схоже, Наполі може дозволити собі зіграти внічию без значних турнірних втрат, тому не чинитиме надсерйозного тиску на ворота ослабленого травмами та ідеями Гаттузо Мілана.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Жирона – Барселона

27 січня, 17:15. Жирона, Монтіліві

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Мале каталонське дербі" має зацікавити любителів результативного футболу. В останніх трьох матчах за участю команд було забити 14 м'ячів. У четвер Жирона ледь не вирвала нічию у феєричному матчі з мадридським Реалом у Кубку Іспанії (2:4), а десять днів тому забила тричі столичному Атлетіко. У Барселони ж добре йдуть справи в чемпіонаті, а от у кубковому матчі з Севільєю (0:2) "блаугранас" трохи загальмували.

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Жирона – ідеальний суперник, щоб Барса спробувала повернутися на переможний шлях. "Жирондинці" не ставлять "автобус" перед власними воротами й готові в будь-який момент спіймати суперника, хай навіть гранда, на помилці. Отже, команда Сакрістана відкриватиметься й даватиме простір для атакувальних гравців гостей. Це, однак, ще не гарантує, що Барселона заб'є більше, ніж Жирона. Восени "біло-червоні" вивезли результативну нічию з Камп Ноу...

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Лаціо – Ювентус

27 січня, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Лаціо випав із першої "четвірки" й ризикує знову не потрапити до Ліги чемпіонів. Римлянам потрібні очки, але здобути їх цього тижня буде надскладно. До Вічного міста завітає Ювентус, який у нинішньому чемпіонаті втратив усього 4 очки. До того ж, "орлам" через дискваліфікацію не допоможуть Марушич і Ачербі, а Луїс Феліпе може пропустити матч через ушкодження. Юве має солідніший список втрат, але в Массіміліано Аллегрі є ким замінити травмованих.

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Чемпіонська інтрига в Серії А фактично померла й туринці вже об'їжджають Італію із чемпіонським туром. Та поки вони не грають у Лізі чемпіонів, можуть повністю віддаватися у поєдинках італійської першості. Це погана новина для Лаціо, та команда Сімоне Індзагі спробує нав'язати боротьбу "Старій синьйорі". Щоправда, востаннє Лаціо перемагав Турин у чемпіонаті ще в далекому 2003 році.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Еспаньйол – Реал

27 січня, 21:45. Барселона, Корнелья-Ель Прат

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Суперники проводять не найкращий сезон, тому кожен поєдинок стає новим шансом для тренерів покращити власне хитке становище. Реал у цей момент перебуває на висхідній – "вершкові" піднялися на третю сходинку в чемпіонаті, а в Кубку Іспанії перемогли Жирону в першому чвертьфінальному матчі. Та гра мадридців далека від ідеальної, а місцевим сосіос доводиться поповнювати запаси валідолу перед кожним матчем своїх улюбленців.

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Справи Еспаньйола гірші. Команда Рубі після вдалого старту почала пікірувати. В останніх п'яти поєдинках Ла Ліги "папуги" 4 рази програли, а єдину перемогу здобули над Леганесом. Та матчі проти Реала, особливо в його нинішній формі, ще не вирок. Тим більше, минулого року вдома Еспаньйол зумів мінімально перемогти мадридців.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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