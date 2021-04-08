Чипси Lay's дозволять відчути неповторний смак Ліги чемпіонів по-новому. Спробуй нові смаки Lay's та насолоджуйся футболом разом із Мессі та Погба!

З Lay's перегляд матчів Ліги чемпіонів стає ще особливішим. Зустрічай два крутих смаки улюблених чипсів, які вже зацінили світові зірки.

"Ковбаски з гірчицею" із Ліонелем Мессі чи "Бургер" із Полем Погба – зроби свій футбольний вибір та будь на одній хвилі із топовими гравцями!

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