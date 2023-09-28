Шахтар після виходу у чвертьфінал Кубка України отримав чудову звістку з лазарету.

Микола Матвієнко повернувся до роботи в загальній групі, інформує прес-служба "гірників".

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Захисник відчув проблеми у таборі збірної України і не грав з 9 вересня. Шахтар 4 матчі обходився без ключового виконавця. Особливо відчутною втрата Матвієнка була в грі з Порту, де центр оборони донеччан припустився багатьох помилок. Клуб не приховує радощів від повернення лідера: "Новина дня!".

Нагадаємо, 30 вересня Шахтар зіграє проти Ворскли, а 4 жовтня продовжить свій шлях в ЛЧ гостьовим поєдинком з Антверпеном.

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