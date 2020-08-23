toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ЗОРЯ

Нові власники Роми ухвалили остаточне рішення щодо долі Фонсеки

11:34 - Читать на русском
Нові власники Роми ухвалили остаточне рішення щодо долі Фонсеки
Паулу Фонсека / Sports Magazine

Рома визначилася з ключовими кадровими питаннями перед сезоном 2020/21.

Новий власник "вовків" Ден Фрідкін вирішив залишити головного тренера команди Паулу Фонсеку, інформує ForzaRoma.

Фонсека повернувся в Україну – ЗМІ приписує екс-тренеру Шахтаря інтерес до двох гравців Динамо

Майбутнє португальского фахівця обговорювалося упродовж останніх тижнів, і керівництво клубу наважилося дати наставнику ще один шанс. Чинний контракт Фонсеки розрахований до літа 2021 року. Фрідкін оцінить результати Роми у наступному сезоні і лише потім вирішуватиме, чи продовжувати співпрацю з португальцем на більш тривалий термін.

Нагадаємо, римляни запросили Фонсеку минулого літа з донецького Шахтаря. "Вовки" фінішували п'ятими у Серії А і вилетіли від Севільї на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу
09:29
4359
Теги
Рома Рома Італія Паулу Паулу Фонсека
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:002478 ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
10
год
:
9
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?