Нові власники Роми ухвалили остаточне рішення щодо долі Фонсеки

Новий власник "вовків" Ден Фрідкін вирішив залишити головного тренера команди Паулу Фонсеку, інформує ForzaRoma.

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Майбутнє португальского фахівця обговорювалося упродовж останніх тижнів, і керівництво клубу наважилося дати наставнику ще один шанс. Чинний контракт Фонсеки розрахований до літа 2021 року. Фрідкін оцінить результати Роми у наступному сезоні і лише потім вирішуватиме, чи продовжувати співпрацю з португальцем на більш тривалий термін.

Нагадаємо, римляни запросили Фонсеку минулого літа з донецького Шахтаря. "Вовки" фінішували п'ятими у Серії А і вилетіли від Севільї на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

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