Нові власники Ньюкасла визначилися з пріоритетним кандидатом на посаду нового тренера

Екс-керманич Тоттенхема Маурісіо Почеттіно став головним претендентом на посаду наставника "сорок".

Нагадаємо, власник Ньюкасла Майк Ешлі погодився продати клуб. 80% коштів виділить Фонд Саудівської Аравії, який представляє наслідний принц цієї країни Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Угоду про продаж Ньюкасла за 300 млн фунтів повинна затвердити Прем'єр-ліга.

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Нові власники "сорок" не збираються залишати Стіва Брюса на посаді головного тренера команди, яка на момент зупинки АПЛ 2019/20 посідала 13 місце в турнірній таблиці. Фаворитом на посаду нового керманича став Маурісіо Почеттіно, який був звільнений з Тоттенхема після невдалого старту сезону 2019/20.

Аргентинець може отримати зарплатню 19 млн фунтів за сезон – в такому разі він поступатиметься лише Хосепу Гвардіолі, який заробляє 20 млн. Потенційні власники Ньюкасла вражені роботою Почеттіно в Тоттенхемі та очікують такого ж прогресу "сорок", зазначає Sky Sports.

Альтернативним варіантом є Рафаель Бенітес, який вже очолював Ньюкасл у 2016-2019рр. Наразі іспанець працює в Китаї з місцевим Далянь Іфань.

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