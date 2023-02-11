Передбачити переможця Ліги чемпіонів вкрай непросто, адже кожна секунда матчу у цьому турнірі – це шалена боротьба, переможець у якій визначається не за старими заслугами. У цьому турнірі статус фаворита може означати рівно нічого, тим паче, що проблем іменитим клубам не бракує.

Ліга чемпіонів – це турнір, у якому "фаворит" – суто номінальний статус. У плей-офф опинилися дуже імениті клуби, більшість з яких переживає період, який важко назвати розквітом. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як йдуть справи у тих, кого букмекери та вболівальники вважають головними претендентами на перемогу в ЛЧ-2022/23.

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Новий виклик Мессі та проблеми Баварії

Ліонеля Мессі ніколи не можна було звинуватити у бажанні відпочити на лаврах переможця, саме постійний голод до перемог дозволив йому увірватися на вершину футбольної історії. Кубок ЛЧ з ПСЖ в ЛЧ був би гарним акордом після тріумфу на Чемпіонаті світу, тим паче, що допомогти йому у цьому готові Неймар та Мбаппе. В 1/8 фіналу доведеться пройти Баварію, але наразі це завдання не виглядає нездійсненним.

Звісно, ПСЖ потрібно показати себе у всій красі, адже поразка Марселю у Кубку та дуже тиха хода у чемпіонаті – це дуже далеко від сили, яка б змогла злякати Баварію. Хоча й мюнхенці не перебувають в орбіті своєї найкращої форми, тому шанси у цьому протистоянні більш-менш рівні. Скоро ми побачимо битву характерів, після якої в турнірі стане на одного фаворита менше.

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Зустріч давніх "приятелів"

Мадридський Реал вже став злим генієм Ліверпуля у Лізі чемпіонів. Поразка у двох фіналах – явно не позитивний досвід, на якому б мерсисайдці могли б будувати плани на майбутню зустріч. Такий суперник у відверто провальному сезоні Клоппа й Ко – наче насмішка долі, яка вирішила познущатися з англійського клубу.

Зараз гру Реала бездоганною не назвеш, але Ліверпуль виглядає більш блідо. Якщо Клоппу вдасться достукатися до своїх підопічних та нарешті зламати традицію – це виглядатиме справжнім чудом.

Криза Челсі як обман суперників

Відверто, зараз вважати Челсі одним з претендентів на перемогу у Лізі чемпіонів не наважаться навіть найбільш затяті прихильники клубу. Поттеру ніяк не вдається здійснити прорив, а три поспіль нічиїх у чемпіонаті особливої віри у свої сили команді точно не додають. Втім, у сезоні 2020/21 ситуація була схожа, а трофей опинився у руках Челсі.

Ціла купа трансферів поки що створила Челсі більше проблем, аніж вирішила завдань, команді бракує зіграності та стабільності, а Борусія здатна покарати й за менші огріхи. 1/8 ЛЧ стане екзаменом для Челсі, якщо команда його провалить – то навряд чи вже оговтається до кінця сезону.

Шанс Гвардіоли, який може бути останнім

Чергові звинувачення у фінансових махінаціях та невдала чемпіонська гонка можуть серйозно "підкосити" Манчестер Сіті. Звісно, Гвардіола вміє тримати удар, але поки що виглядає так, що іспанець не може впоратися із ситуацією та знайти рішення, яке б дозволило "містянам" набрати колишніх обертів.

Колись Пеп погрожував втечею у разі доведення винуватості Сіті у махінаціях. Програш у бою за п'єдестал АПЛ, виліт з ЛЧ та покарання втратою очок цілком можуть сприяти тому, що Гвардіола покине Манчестер. ЛЧ виглядає містком для порятунку, але наразі не виглядає, що Сіті зможе пройти по ньому та не зірватися униз.