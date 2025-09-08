ФІФА затвердила новий міжнародний календар для національних збірних, який діятиме з сезону 2026/27 до 2030 року включно. Офіційний графік оприлюднено на сайті організації.

Найсуттєвішою зміною стало скорочення осінніх пауз – замість трьох вікон у вересні, жовтні та листопаді тепер залишаться лише два. Вересневі та жовтневі дати об’єднують у єдине розширене вікно тривалістю 16 днів. Протягом цього періоду збірні зможуть провести до чотирьох поєдинків. У 2026 році воно заплановане з 21 вересня до 6 жовтня.

Для порівняння, восени 2025-го команди ще відіграють за старою схемою – три паузи по дев’ять днів, під час яких можна провести по два матчі. Таким чином, загальна кількість міжнародних вікон скорочується з п’яти до чотирьох, не враховуючи додаткові дати для фінальних турнірів.

Березневі та листопадові міжнародні паузи залишаються без змін: по дев’ять днів і по два матчі для кожної збірної. Зберігається й літнє вікно у травні–червні – воно також триватиме дев’ять днів і дозволить зіграти два поєдинки, включно з контрольними іграми перед великими змаганнями.

Варто додати, що восени 2026 року в Європі відбудуться матчі групового етапу Ліги націй, які пройдуть саме в оновленому форматі календаря.

