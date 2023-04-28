Бразилець перебуває під вартою з 20 січня через звинувачення у зґвалтуванні. Прокуратура Барселони виступила проти тимчасового звільнення Дані Алвеса, оскільки вважає, що ризик втечі залишається.

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Як повідомляє Marca, у справі з'явилися нові докази, які можуть допомогти гравцю вийти на свободу. Журналіст Начо Абад отримав доступ до відео з камер спостережень нічного клубу Sutton.

"Дівчата починають танцювати, їх було троє. У якийсь момент до них підходить офіціант і запрошує їх у зону, де перебуває Дані Алвес. Він розмовляє з ними, у невимушеній атмосфері та без насильства. Я спостерігаю, як він торкається дупи дівчини. Я кажу вам, що він торкається дупи, і її згода у нього в голові. Він торкається її й вона хапає його за талію. Якби вона не погоджувалась, могла б відштовхнути його. Через кілька секунд вона добровільно йде до вбиральні", – розповів журналіст.

Однак на зображеннях, також видно, як дівчина плаче, розповідаючи щось подрузі. Потім з'являються охоронці. Нагадаємо, що Дані Алвесу загрожує до 12 років ув'язнення, якщо його вину буде доведено у суді.

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