Героєм першого тайму став 18-річний Джуд Беллінгем. Спочатку англієць сам прошив голкіпера з гострого кута, а перед перервою віддав передачу Холанду на порожні ворота. Для бомбардира Борусії це вже 17-й гол в рамках Ліги чемпіонів за кар'єру.

Борусія втримала перемогу над Бешикташем – П'яніч відповів Холанду та Беллінгему

Бешикташ відквитав один м'яч лише під завісу гри. Спрацював дует новачків – П'яніч подав точно на голову центрбеку Монтеро, який оформив остаточні 1:2.