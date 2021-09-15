Нові гольові подвиги Холанда у відеоогляді матчу Бешикташ – Борусія Д – 1:2
23:11 - Читать на русском
Бешикташ поступився Борусії Д у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Джуд Беллінгем 20’
Ерлінг Холанд 45+3’
20’ Джуд Беллінгем
45+3’ Ерлінг Холанд
Героєм першого тайму став 18-річний Джуд Беллінгем. Спочатку англієць сам прошив голкіпера з гострого кута, а перед перервою віддав передачу Холанду на порожні ворота. Для бомбардира Борусії це вже 17-й гол в рамках Ліги чемпіонів за кар'єру.
Борусія втримала перемогу над Бешикташем – П'яніч відповів Холанду та Беллінгему
Бешикташ відквитав один м'яч лише під завісу гри. Спрацював дует новачків – П'яніч подав точно на голову центрбеку Монтеро, який оформив остаточні 1:2.
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