Серія пенальті у фіналі жіночого Євро-2025 між Англією та Іспанією дала змогу побачити "свіже" футбольне правило.

"Лотерею" розпочинала англійка Бетані Мід, послизнулася, але м'яч все ж залетів по центру воріт. Втім, на повторі виявилося, що нападниця Арсенала встигла двічі торкнутися сфери.

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Епізод нагадав невдачу Хуліана Альвареса у 1/8 фіналу минулого розіграшу ЛЧ проти Реала. Тоді зірці Атлетіко просто зарахували нереалізований пенальті, однак 1 липня набуло чинності нове правило. Якщо гравець ненавмисно двічі торкається м'яча і реалізовує пенальті, то його просто перебивають.

Щоправда, Мід це нововведення не допомогло. Її другу спробу потягнула голкіперка іспанок Ката Коль. Загальний успіх у серії та фіналі все ж святкувала збірна Англії.

Пенальті Мід на 8:10 огляду:

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