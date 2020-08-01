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Новачок Зорі – про можливий відхід Скрипника: Якщо прийде інший тренер, нічого страшного

16:00 - Читать на русском
Новачок Зорі – про можливий відхід Скрипника: Якщо прийде інший тренер, нічого страшного
Єгор Назарина (праворуч) / фото: Зоря

Новачок луганської Зорі Єгор Назарина прокоментував чутки, що Віктор Скрипник може покинути луганську команду.

"Особисто я з головним тренером не розмовляв, але, як мені сказав агент, саме Скрипник був ініціатором мого переходу. Думаю, так в кожному клубі. Якщо тренер зацікавлений, то тоді трансфер відбувається.

Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі

Зараз Скрипник – тренер Зорі, подивимося, що відбудеться. Якщо прийде інший тренер, нічого страшного. Якщо залишиться, я буду тільки радий. У будь-якому випадку завдання те саме – максимально викладатися на тренуванні і проявляти себе. У мене були варіанти, з яких можна було вибрати. Я вирішив, що Зоря буде найкращим варіантом, команда грає в хороший футбол, тут хороший тренер, Ліга Європи.

Щодо СК Дніпро-1 у мене не було жодної конкретики, були розмови. на той момент вже був варіант із Зорею, я сконцентрувався на ньому. Я вважаю цей клуб вищий за рівнем, ніж СК Дніпро-1", – сказав Назарина у коментарі телеканалу Футбол.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Єгор Єгор Назарина
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