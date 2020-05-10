Новачок збірної України назвав найбільшу помилку у своїй кар'єрі

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач пригадав свою оренду в Олександрію.

"Найбільша помилка в моєму житті у футбольному плані – перехід в Олександрію. Я багато часу пропустив взимку. Були хороші пропозиції, але я чекав, щоб до кінця все вийшло. Але не вийшло. Мені багато разів дзвонив Шаран, запрошував, але я не хотів залишатися в Україні. Знав, що в Олександрії хороший колектив, команда. Просто не хотів грати в Україні, оскільки на той момент у мене були дійсно хороші пропозиції.

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Спочатку все було добре, на збори приїхав, багато бігав, зіграв кілька матчів. Приїхали в Олександрію – я отримав травму на тренуванні. Попросив Шарана, щоб поїхати в Шахтар на обстеження. Він відмовив, сказав, що у Олександрії є всі умови для цього. Минуло три тижні – я не відновлювався. Не було тих умов, які мені потрібні були. Травма у мене була серйозна. Смикнув литковий м'яз, був великий надрив. Через три тижні зробив УЗД в Полтаві. Привіз лікарю, а він каже: "Що ти мені привіз? У тебе там такого немає. У тебе гематома". Нехай буде гематома. Я повірив лікарю Олександрії.

Виходжу на тренування, починаю робити 100-відсоткові ривки, пробіг тести. Правда, не боліла нога три дні. Як я потім дізнався, у цьому місці може не боліти, але якщо я потім дорву, то це фініш. Так і вийшло буквально на 4-5-й день. Був товариський матч, я відчував, що у мене щось є. Я зіграв хвилин 60. Після матчу нога дуже сильно боліла. Наступний матч був десь на виїзді, я поїхав до Києва робити МРТ. У мене виявився дуже великий надрив. Лікарі сказали, що це серйозно. Це не дві-три тижні, не місяць, не півтора місяці, а набагато більше. Цього разу Шаран дав добро їхати в Шахтар відновлюватися. Я відновлювався в Києві 2 місяці і за цей час жодного дзвінка не було від лікаря Олександрії", – сказав Кулач в інтерв'ю Youtube-каналу Sport Traveler.

Нагадаємо, форвард належав Шахтарю з 2010 року. За основну команду "гірників" не зіграв жодного поєдинку – постійно грав у оренді. У 2019 році перейшов у Олександрію, але через травму там і не зміг дебютувати у команді Шарана.

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