"Ми з моїм агентом шукали команду. Одного разу він повідомив, що є конкретна пропозиція від Ворскли. Ми обговорили, якщо клуб справді зацікавлений, то для мене це хороша можливість. У підсумку я тут і сподіваюся, що проведу час з користю.

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Я бачив відео, мені подобається, як грає Ворскла. Сподіваюся, що зможу допомогти команді. Я вперше в Україні на тривалий час. Одного разу вже мав можливість побувати у Львові зі своєю національною збірною. Через деякий час зможу вже більше розповісти про місто. Мені потрібно трохи часу, щоб тут все розглянути. Я дуже радий. Вперед, Ворскло", – сказав Тілль у коментарі прес-службі.

Нагадаємо, Тілль став другим зимовим новачком Ворскли після Цітаішвілі. Контракт 24-річного хавбека розрахований на два роки. Він встиг пограти за Уфу, Роданж і Прогрес. Також у його активі 27 поєдинків у футболці збірної Люксембургу, зокрема і 2 зустрічі проти України.

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