Новачок УПЛ відреагував на інформацію про призначення Кучера
Інсайд про прихід Олександра Кучера на тренерську лаву ЛНЗ виявилася передчасною.
Сьогодні, 29 серпня, з'явилася інформація про те, що Олександр Кучер стане головним тренером ЛНЗ, який раніше розглядав кандидатуру Олега Дулуба. Президент клубу Андрій Полтавець запевнив, що це не так.
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"Повна маячня, навіть не знаю, звідки чутки йдуть. 100% не відповідає дійсності. Це хтось розпускає чутки, комусь це вигідно. Ми на це не звертаємо уваги, це стовідсотковий фейк" – цитує Андрія Полтавця Tribuna.
Нагадаємо, після вильоту з Кубка України від першолігової Вікторії черкаський клуб відправив у відставку Олександра Ковпака, який вивів команду з Першої ліги в УПЛ. У 5-ти матчах чемпіонату України ЛНЗ набрав лише 3 очки – 1 перемога і 4 поразки. Як наслідок, амбітний новачок перебуває на 14-й позиції турнірної таблиці.
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