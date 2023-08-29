Сьогодні, 29 серпня, з'явилася інформація про те, що Олександр Кучер стане головним тренером ЛНЗ, який раніше розглядав кандидатуру Олега Дулуба. Президент клубу Андрій Полтавець запевнив, що це не так.

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"Повна маячня, навіть не знаю, звідки чутки йдуть. 100% не відповідає дійсності. Це хтось розпускає чутки, комусь це вигідно. Ми на це не звертаємо уваги, це стовідсотковий фейк" – цитує Андрія Полтавця Tribuna.

Нагадаємо, після вильоту з Кубка України від першолігової Вікторії черкаський клуб відправив у відставку Олександра Ковпака, який вивів команду з Першої ліги в УПЛ. У 5-ти матчах чемпіонату України ЛНЗ набрав лише 3 очки – 1 перемога і 4 поразки. Як наслідок, амбітний новачок перебуває на 14-й позиції турнірної таблиці.

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