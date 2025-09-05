Новачок УПЛ спробував підписати зіркового легіонера Кривбаса – відома відповідь гравця
Півзахисник Кривбаса Хрвоє Іліч зацікавив Епіцентр.
Як стало відомо Футбол 24, Епіцентр намагався підписати Хрвоє Іліча з Кривбаса.
Легіонер Кривбаса відмовився переходити до європейської команди, попри згоду клубів
26-річний хорват зрештою відмовився від пропозиції, адже хоче продовжити свою кар'єру за кордоном, а не в УПЛ.
Нагадаємо, що Хрвоє Іліч перейшов в Кривбас у 2023 році з Хапоеля Тель Авів на правах вільного агента. У доробку хорватського півзахисника 46 матчів за команду з Кривого Рогу. За цей час Іліч забив 6 голів та віддав 6 асистів.
Джерело: Футбол 24
