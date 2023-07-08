Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про перепідписання контрактів з 15 гравцями команди.

Новачок УПЛ офіційно підписав двох гравців

Так, угоди продовжили: Назарій Федорівський, Артем Кичак, Олександр Осман, Дмитро Фатєєв, Павло Лук’янчук, Данило Карась, Єгор Прокопенко, Сергій Косовський, Тарас Мороз, Віталій Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Олександр Чернов, Ігор Краснопір, Максим Єрмоленко.

Оболонь не розголошує терміни, на які продовжила угоди з гравцями. Вже 29 липня київський клуб розпочне свою участь в УПЛ матчем проти Колоса.

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