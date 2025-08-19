21-річний нападник французького Аяччо Бен Хамед Туре може перейти в Епіцентр, повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

"Наступного разу станемо в окопи й будемо відбиватися": Нагорняк – про розгром від Динамо

"З того, що я знаю, Епіцентр хоче знайти підсилення саме в групу атаки і намагається це зробити за кордоном.

Зараз пріоритетна мета – це форвард французького клубу Аяччо з Кот-Д'Івуару Бен Хамед Туре. Молодий, достатньо фактурний гравець, може зіграти на позиції вінгера", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

До слова, в минулому сезоні Туре провів 22 матчі за Аяччо, забив 3 голи та віддав 3 асисти. В кампанії 2024/25 клуб івуарійця виступав у французькій Лізі 2.

Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса