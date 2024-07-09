Новачок УПЛ попрощався із захисником
9 липня 06:30 - Читать на русском
Захисник Андрій Боровський завершив співпрацю із Інгульцем.
Інгулець в своїх соцмережах повідомив про розрив контракту з захисником Андрієм Боровським.
Інгулець достроково розірвав контракт з хавбеком, який вкрав у Карпат золото Першої ліги
Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою.
Відзначимо, що Боровський провів 6 матчів за Інгулець у минулому сезоні. 20-річний захисник є вихованцем Миколаєва, встиг також пограти і за ВАСТ.
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