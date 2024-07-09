Інгулець в своїх соцмережах повідомив про розрив контракту з захисником Андрієм Боровським.

Інгулець достроково розірвав контракт з хавбеком, який вкрав у Карпат золото Першої ліги

Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою.

Відзначимо, що Боровський провів 6 матчів за Інгулець у минулому сезоні. 20-річний захисник є вихованцем Миколаєва, встиг також пограти і за ВАСТ.

Довбик-2, другий Зозуля і новий Квасниця – перлинами Руху цікавляться навіть у Ювентусі