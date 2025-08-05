Металіст 1925 досі працює над посиленням команди для сезону в УПЛ.

Денис Марченко став відкриттям другої частини сезону УПЛ-2024/25. Голкіпер Оболоні привернув увагу закордонних клубів, утім, трансфер так і не відбувся.

Бартуловіч виніс вердикт Металісту 1925 після провального старту в УПЛ проти Оболоні

Як повідомляє Ігор Бурбас, Марченком цікавиться Металіст 1925. Харків'яни зробили пропозицію Оболоні у розмірі одного мільйона доларів, а також 200 тисяч доларів як бонуси. Щоправда, "пивовари" відхилили цю пропозицію, оскільки розраховують виручити за свого перспективного вихованця як мінімум удвічі більше.

Марченко дебютував за першу команду в лютому і з того часу провів 11 матчів у чемпіонаті, пропустивши вісім м'ячів і сім разів зберігши ворота "сухими". Контракт голкіпера з Оболонню діє до кінця 2027 року. Transfermarkt оцінює Дениса приблизно в 300 тисяч євро.

Варто зауважити, що Металіст 1925 приймав у першому турі УПЛ Оболонь. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Металіст 1925 провалив камбек в УПЛ, не зумівши переграти Оболонь – кияни спокійно забрали нічию