Новачок УПЛ підсилився одразу двома гравцями Шахтаря
8 липня 19:34 - Читать на русском
Півзахисники Шахтаря Олег Пушкарьов та Іван Лосенко проведуть сезон 2024/25 у складі Інгульця.
Інгулець у своїх соцмережах повідомив про підписання одразу двох гравців Шахтаря – Івана Лосенка та Олега Пушкарьова.
Інгулець достроково розірвав контракт з хавбеком, який вкрав у Карпат золото Першої ліги
Обидва приєднались на правах річної оренди. Лосенко виступатиме під 6-м номером, а Пушкарьов – під 9-м.
Нагадаємо, що Інгулець виграв Першу лігу минулого сезону та автоматично піднявся до УПЛ. Щодо Пушкарьова та Лосенка, то обидва ще не грали за основну команду Шахтаря, виступаючи виключно за команду U-19.
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