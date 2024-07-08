Півзахисники Шахтаря Олег Пушкарьов та Іван Лосенко проведуть сезон 2024/25 у складі Інгульця.

Інгулець у своїх соцмережах повідомив про підписання одразу двох гравців Шахтаря – Івана Лосенка та Олега Пушкарьова.

Інгулець достроково розірвав контракт з хавбеком, який вкрав у Карпат золото Першої ліги

Обидва приєднались на правах річної оренди. Лосенко виступатиме під 6-м номером, а Пушкарьов – під 9-м.

Нагадаємо, що Інгулець виграв Першу лігу минулого сезону та автоматично піднявся до УПЛ. Щодо Пушкарьова та Лосенка, то обидва ще не грали за основну команду Шахтаря, виступаючи виключно за команду U-19.

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