Новачок УПЛ підсилився екс-гравцем Шахтаря – його колишній клуб відмовився від участі в Першій лізі
Антон Демченко офіційно перейшов з Миная в Кудрівку.
20-річний нападник уклав угоду з новачком УПЛ на один рік. Гравець є вихованцем Шахтаря. Виступатиме за Кудрівку Демченко під 97-м номером.
У сезоні 2024/25 форвард забив 4 голи та віддав 2 асисти у вісьмох матчах за Минай в Першій лізі. Оцінюється Демченко в 75 тисяч євро (дані Transfermarkt).
