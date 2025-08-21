Кудрівка офіційно оголосила про підписання контракту з екс-форвардом Миная Антоном Демченком.

20-річний нападник уклав угоду з новачком УПЛ на один рік. Гравець є вихованцем Шахтаря. Виступатиме за Кудрівку Демченко під 97-м номером.

У сезоні 2024/25 форвард забив 4 голи та віддав 2 асисти у вісьмох матчах за Минай в Першій лізі. Оцінюється Демченко в 75 тисяч євро (дані Transfermarkt).

