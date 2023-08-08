Український захисник Назарій Муравський став повноцінним гравцем ЛНЗ, повідомляє клубна прес-служба.

Рибалка зазнав серйозної травми і поки не допоможе ЛНЗ – джерело озвучило терміни відновлення зіркового хавбека

23-річний оборонець з 1 березня виступав за черкащан на правах піврічної оренди зі Львова. Після припинення існування львівської команди всі гравці отримали статус вільних агентів, але лише зараз вдалось оформити повноцінну угоду. Про термін контракту не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує, що співпраця розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Муравський – вихованець Шахтаря, однак за головну команду "гірників" так і не зіграв. У лютому 2022-го перейшов у Львів. У поточному сезоні провів за ЛНЗ 1 матч, відігравши 84 хвилини проти Миная (3:0). Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді