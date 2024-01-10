Український півзахисник Антон Савін покинув ЛНЗ, повідомляє клубна прес-служба.

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Контракт 33-річного вінгера добіг кінця і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Савін дебютував на професіональному рівні у харківському Газовику. Також встиг пограти за криворізький Гірник, донецькі Металург та Сталь, Буковину, Геліос, Нафтовик-Укрнафту, Гірник-Спорт, Суми, Полтаву, Полісся, Металіст 1925 та Алашкерт, з яким став володарем Суперкубка Вірменії.

За ЛНЗ виступав з літа 2022 року. У поточному сезоні провів за черкасців 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 результативними передачами. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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