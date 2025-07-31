Прес-служба Кудрівки оголосила про підписання двох футболістів. Новобранцями команди стали голкіпер Ілля Караващенко та захисник Богдан Векляк.

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Обидва гравці приєднались до представника Чернігівської області у статусі вільних агентів. Караващенко, який підписав контракт на один сезон, виступатиме за Кудрівку під номером 44. Векляк обрав собі цифру 22.

Нагадаємо, 24-річний Караващенко – вихованець Шахтаря. Виступав за молодіжні та юнацькі команди донеччан. Також встиг пограти за Десну, ВПК-Агро, Маріуполь та Лівий Берег. Минулого сезону провів за "лелек" 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще 3 поєдинки відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює кіпера в 100 тисяч євро.

25-річний Векляк розпочинав у стрийській Скалі. Далі були Карпати, Гірник-Спорт, донецький Олімпік, Минай, МФК Металург і повернення в Карпати. Минулого сезону провів за команду Владислава Лупашка 3 матчі. Transfermarkt править за нього 100 тисяч євро.

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