Полтава на офіційному сайті оголосила про призначення Павла Матвійченка на посаду головного тренера команди.

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Щоправда, зазначається, що новий наставник тимчасово змінить на цій посаді Володимира Сисенка, допоки останній здобуватиме тренерську ліцензію категорії Pro. При цьому, саме Сисенко продовжить займатися тренувальним процесом на посаді тренера.

Додамо, що Матвійченко працював з низкою клубів, включно з молодіжними та дублюючими складами та має ліцензію PRO УЄФА. Також Павло Васильович є інструктором УАФ та займається підготовкою тренерів.

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