На своєму офіційному сайті Епіцентр оголосив про перехід півзахисника Джона Себеріо Мутуберріа. Умови угоди не розголошуються, однак Transfermarkt повідомляє, що 28-річний іспанець підписав контракт на один сезон.

Джон Себеріо пройшов академію Реал Сосьєдада, але не зумів закріпитися в команді. Він пограв за такі клуби як Реал Уніон, Талавера, Сан-Фернандо, Інтерсіті. З 2024 року виступав за Луго з Прімери Федерасьйон, за який відіграв у 16 матчах, забивши один гол.

За Епіцентр Джон Себеріо виступатиме під 39 номером. До слова, команда з Дунаївців наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного балу.

Епіцентр зіграє з Динамо у суботу, 16 серпня.

