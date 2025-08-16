Новачок УПЛ оголосив про перехід хавбека з Іспанії перед матчем з Динамо
Епіцентр продовжує активно працювати над посиленням команди.
На своєму офіційному сайті Епіцентр оголосив про перехід півзахисника Джона Себеріо Мутуберріа. Умови угоди не розголошуються, однак Transfermarkt повідомляє, що 28-річний іспанець підписав контракт на один сезон.
Джон Себеріо пройшов академію Реал Сосьєдада, але не зумів закріпитися в команді. Він пограв за такі клуби як Реал Уніон, Талавера, Сан-Фернандо, Інтерсіті. З 2024 року виступав за Луго з Прімери Федерасьйон, за який відіграв у 16 матчах, забивши один гол.
За Епіцентр Джон Себеріо виступатиме під 39 номером. До слова, команда з Дунаївців наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного балу.
Епіцентр зіграє з Динамо у суботу, 16 серпня.