Півзахисник Динамо Єгор Музичко офіційно заявлений за новачка УПЛ – Кудрівку, повідомляє офіційний сайт ліги. Футболіст заявлений за списком Б.

Жирона погодила контракт з Ванатом – відомо, скільки може заробити Динамо

Цього сезону 17-річний динамівець уже встиг взяти участь у матчі за команду киян у першості U-19, зігравши проти Епіцентру.

Минулого сезону Музичко разом із командою Динамо U-17 став чемпіоном України серед дитячо-юнацьких команд. Також Єгор отримав індивідуальну нагороду, ставши найкращим гравцем чемпіонату.

Нагадаємо, Кудрівка минулого сезону в плей-офф за місце в УПЛ обіграла Ворсклу і вперше в історії вийшла до еліти українського футболу.

Динамо – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи