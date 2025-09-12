Епіцентр на офіційному сайті повідомив про підписання Ігоря Кирюханцева на правах вільного агента.

Термін контракту не розголошується. Останнім клубом Кирюханцева була Зоря, з якої захисник пішов на початку липня після завершення співпраці.

Нагадаємо, Кирюханцев є вихованцем Шахтаря, раніше він грав за Маріуполь та Олександрію. Останні три сезони Ігор провів у складі Зорі, за яку провів 61 матч та відзначився 7 голами та 7 асистами.

