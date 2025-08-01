Півзахисник Андрій Тотовицький приєднався до Кудрівки, яка дебютує в УПЛ у цьому сезоні.

Кудрівка у своїх соцмережах повідомила про підписання 32-річного півзахисника Андрія Тотовицького.

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Умови контракту не розголошуються, але відомо, що хавбек (якого клуб чомусь назвав нападником) виступатиме під 5-м номером. Варто додати, що його угода із Шахтарем добігла кінця 1-го липня, тож приєднався до Кудрівки він на правах вільного агента.

Нагадаємо, Тотовицький є вихованцем Шахтаря, за який провів лише 19 матчів (1 гол та 2 асисти). Андрій також має досвід виступів за українські Колос, Десну, Маріуполь, Зорю та бельгійський Кортрейк. Transfermarkt оцінює Тотовицького у 250 тисяч євро.

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