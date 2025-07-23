До команди приєдналися два іспанці – оборонець Ніл Кош та вінгер Хоакін Карлос Сіфуентес, повідомляє прес-служба клубу.

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27-річний Кош здатен закрити одразу кілька позицій у захисті, включно з опорною зоною. Останнім клубом гравця була Побла де Мафумет, яка виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії. Сіфуентес же має досвід міжнародних матчів – він провів два сезони в андоррській Санта-Коломі, де записав до свого активу 14 голів і 7 асистів у 67 поєдинках. Зокрема, провів по два поєдинки у кваліфікації Ліги Європи та Ліги Конференцій, а також чотири гри в кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

Цікаво, що саме Санта-Колома стане першим опонентом Полісся на шляху до Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Епіцентр став переможцем Першої ліги та вперше в історії здобув право виступати в Українській Прем'єр-лізі.

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