Новачок УПЛ офіційно оголосив про підписання двох іспанських легіонерів
Епіцентр продовжує готуватися до дебютного сезону в елітному дивізіоні.
До команди приєдналися два іспанці – оборонець Ніл Кош та вінгер Хоакін Карлос Сіфуентес, повідомляє прес-служба клубу.
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27-річний Кош здатен закрити одразу кілька позицій у захисті, включно з опорною зоною. Останнім клубом гравця була Побла де Мафумет, яка виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії. Сіфуентес же має досвід міжнародних матчів – він провів два сезони в андоррській Санта-Коломі, де записав до свого активу 14 голів і 7 асистів у 67 поєдинках. Зокрема, провів по два поєдинки у кваліфікації Ліги Європи та Ліги Конференцій, а також чотири гри в кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.
Цікаво, що саме Санта-Колома стане першим опонентом Полісся на шляху до Ліги конференцій.
Нагадаємо, що Епіцентр став переможцем Першої ліги та вперше в історії здобув право виступати в Українській Прем'єр-лізі.
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