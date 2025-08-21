Автор першого історичного гола Епіцентра в УПЛ Олександр Климець отримав подарунок від клубу та партнера.

У матчі 3-го туру української Прем'єр-Ліги Епіцентр забив свій перший гол у найвищому дивізіоні України, і його автором став Олександр Климець. Після поєдинку з Динамо до роздягальні команди завітала співзасновниця компанії Епіцентр К Галина Герега, яка підтримала клуб та надихнула гравців на майбутні успіхи.

Шовковський виніс вердикт Динамо після перемоги над Епіцентром: "Могли забити набагато більше"

Особливою відзнакою став сертифікат на телевізор від партнера клубу Hisense, який отримав Климець. Вартість подарунка – 130 тисяч гривень.

До слова, наразі Епіцентр ще не набрав жодного очка і посідає 15-е місце в турнірній таблиці.

Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса