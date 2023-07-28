Півзахисник Ілля Коваленко, який перебрався в ЛНЗ з ФК Акжайик, покинув черкаську команду за згодою сторін.

Черкаський ЛНЗ, який проведе дебютний сезон в українській Прем'єр-лізі, несподівано попрощався з досвідченим півзахисником Іллею Коваленком. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін – футболіст отримав статус вільного агента і буде змушений шукати нову команду.

Коваленко приєднався до ЛНЗ в грудні 2022 року і допоміг черкаській команді завоювати путівку в УПЛ. Гравець провів на полі 5 матчів, яких не зміг відзначитися результативними діями.

До цього він також захищав кольори таких клубів, як Сталь, Кривбас, Гірник, Полтава, Оболонь, Десна, Суми, Інгулець і казахстанський Акжайик.

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