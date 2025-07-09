Епіцентр, який дебютує в УПЛ сезону 2025/2026, змушений тимчасово змінити місце проведення домашніх матчів. Як повідомляє прес-служба клубу, команда розпочне сезон у Тернополі – на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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Первинно Епіцентр розраховував приймати суперників у Кам’янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва. Проте арена поки що не відповідає регламентним вимогам УПЛ. Керівництво клубу спільно з місцевою владою працює над модернізацією інфраструктури, щоб у майбутньому команда змогла повернутися на рідний стадіон.

У Епіцентрі висловили впевненість, що вболівальники підтримуватимуть команду і в Тернополі, а також закликали фанів приходити на матчі навіть на новій тимчасовій арені.

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