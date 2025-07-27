Наразі Безбородько перебуває у статусі вільного агента. Новачок УПЛ, Кудрівка активно вивчає можливість підписання футболіста, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Зазначається, що інтерес до Безбородька є доволі конкретним, однак гравець має й інші варіанти продовження кар'єри. Попереднім клубом 31-річного нападника був Чорноморець, гравець покинув клуб після вильоту з УПЛ. Всього Безбородько відіграв 8 матчів у складі "моряків", результативними діями не відзначався.

Денис Безбородько є вихованцем Шахтаря. Він перебував у структурі донецького клубу з 2011 по 2019 роки. Упродовж кар'єри форвард виступав за Зорю, Десну, Колос, Олександрію та Маріуполь. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 250 тисяч євро.

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