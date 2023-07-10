Український півзахисник Денис Олійник може продовжити кар'єру в ЛНЗ, повідомляє Zorya Londonsk.

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Нагадаємо, 36-річний Олійник – вихованець Динамо. Встиг пограти за Нафтовик, Арсенал, Металіст, Дніпро, Десну, Геліос, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт та фінський Сейнайокі.

Останнім його клубом була Ворскла (контракт завершився 30 червня), за яку минулого сезону він провів 25 матчів у всіх турнірах (забив 2 голи і віддав 4 асисти). Зіграв 12 матчів за збірну України (без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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