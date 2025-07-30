Новачок УПЛ може підписати екс-гравця Олександрії – він уже тренується з командою
13:04 - Читати іншою мовою
Захисник Юрій Копина, який покинув Олександрію в літнє міжсезоння, схоже, вже знайшов новий клуб.
Разом з командою Епіцентра тренується і екс-захисник Олександрії Юрій Копина, який зараз перебуває у статусі вільного агента, повідомляє ТаТоТаке.
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Зазначається, що якщо не станеться чогось екстраординарного, Копина підпише контракт з новим клубом напередодні 1-го туру нового сезону УПЛ.
Додамо, що Юрій може зіграти на позицію правого та центрального захисника. У минулому сезоні він провів за Олександрію 17 матчів, записавши до свого активу 1 асист.
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