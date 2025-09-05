Як стало відомо Футбол 24, український захисник Іван Єрмачков отримав пропозицію від Кудрівки.

Головний тренер новачка УПЛ Василь Баранов особисто хоче бачити його в команді. Сторони можуть підписати контракт на 1 рік. До слова, Іван напередодні попрощався з бременським Вердером, розірвавши контракт за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Єрмачков – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за Діназ, з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у ковалівський Колос.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян опинився у Німеччині, де виступав за Вупперталер U-19. Влітку 2024-го у статусі вільного агента приєднався до Вердера (захищав кольори другої команди бременців). Другу половину минулого сезону Єрмачков провів в оренді в складі берлінської Вікторії.

Виступав за збірні України U-19 (1 гол в 6 матчах) та U-20 (2 поєдинки). Викликався до табору молодіжної збірної. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро.

