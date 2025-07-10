Полтавці здобули підвищення в класі за підсумками сезону 2024/25 та гратимуть тепер в УПЛ. Керівництво клубу робить все, щоб посилити склад команди.

Дебютант УПЛ зробив гучне підписання – до команди приєднався чемпіон світу

Як повідомляє ТаТоТаке, Полтава працює над трансфером Олега Веремієнка з Поділля. Центральний захисник перемагав на молодіжному чемпіонаті світу у 2019 році у складі U-20. Ту команду тренував Олександр Петраков.

Нагадаємо, Веремієнко протягом своєї кар'єри пограв за Львів, Карпати та Рух. За Поділля Веремієнко відіграв у 64 матчах, в яких забив три голи та віддав три асисти.

До слова, нещодавно стало відомо, що Олексій Хахльов приєднається до Полтави.

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