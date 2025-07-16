Епіцентр, який з наступного сезону вперше гратиме в УПЛ, досягнув угоди з двома іспанськими гравцями, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, команда Сергія Нагорняка готується підписати захисника Ніла Коха та вінгера Хоакінета. Обидва гравці пройшли в Епіцентрі повноцінний перегляд. На черзі – медогляд та підписання контрактів. Легіонери перейдуть до новачка УПЛ у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, останнім клубом 27-річного лівоногого Коха був іспанський Побла де Мафюме, який виступає у третьому за силою дивізіоні. Його одноліток Хоакінет (може зіграти як ліворуч, так і праворуч) минулий сезон провів в андоррській Санта-Коломі (67 матчів, 14 голів, 7 асистів та участь у кваліфікації Ліги чемпіонів). Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

До слова, Епіцентр вперше в історії гратиме в УПЛ – команда Сергія Нагорняка достроково виграла Першу лігу, обійшовши іменитих конкурентів.

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