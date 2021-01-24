"В мене дуже хороші перші враження від перебування тут. Відчув дружнє ставлення усіх гравців, тренерів, персоналу. Вони зустріли мене дуже приязно. Усе добре, і в такій атмосфері лише збільшується бажання допомагати команді. Почувши про зацікавленість Дніпра-1, я одразу погодився – це крок вперед у кар’єрі.

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Рік тому я грав проти СК Дніпро-1 у складі Динамо з Батумі. Чесно кажучи, я не дуже добре пам’ятаю той матч. Ви виграли тоді. Так, під час матчу була невелика сутичка на полі. Деякі гравці Дніпра-1 вже нагадали мені окремі епізоди, але, загалом, я не пам’ятаю багато з тієї гри.

Здебільшого я грав правого вінгера, але іноді виходив на позиції десятки та восьмого номера. Хоча я є шульгою, більш зручно почуваюсь праворуч. Люблю швидкий комбінаційний атакувальний футбол. Так, я знаю, що в Україні багато команд сповідують силовий стиль, але я готовий до жорсткої гри", – сказав Вагнер у коментарі прес-службі клубу.

До слова, контракт Гонсалвеша зі СК Дніпро-1 розрахований на 2 роки. Його останнім клубом було батумське Динамо. Також 24-річний Вагнер встиг пограти за французьку Бастію Б, грузинський Сабуртало та бельгійський Серкль Брюгге.

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