Новачок СК Дніпро-1 пригадав сутичку зі "спортклубівцями" – він тоді був гравцем Динамо Батумі
Легіонер СК Дніпро-1 Вагнер Гонсалвеш висловився щодо перебування у команді Йовічевіча та пригадав цікавий епізод зі своєї кар'єри.
"В мене дуже хороші перші враження від перебування тут. Відчув дружнє ставлення усіх гравців, тренерів, персоналу. Вони зустріли мене дуже приязно. Усе добре, і в такій атмосфері лише збільшується бажання допомагати команді. Почувши про зацікавленість Дніпра-1, я одразу погодився – це крок вперед у кар’єрі.
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Рік тому я грав проти СК Дніпро-1 у складі Динамо з Батумі. Чесно кажучи, я не дуже добре пам’ятаю той матч. Ви виграли тоді. Так, під час матчу була невелика сутичка на полі. Деякі гравці Дніпра-1 вже нагадали мені окремі епізоди, але, загалом, я не пам’ятаю багато з тієї гри.
Здебільшого я грав правого вінгера, але іноді виходив на позиції десятки та восьмого номера. Хоча я є шульгою, більш зручно почуваюсь праворуч. Люблю швидкий комбінаційний атакувальний футбол. Так, я знаю, що в Україні багато команд сповідують силовий стиль, але я готовий до жорсткої гри", – сказав Вагнер у коментарі прес-службі клубу.
До слова, контракт Гонсалвеша зі СК Дніпро-1 розрахований на 2 роки. Його останнім клубом було батумське Динамо. Також 24-річний Вагнер встиг пограти за французьку Бастію Б, грузинський Сабуртало та бельгійський Серкль Брюгге.
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