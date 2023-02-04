Новачок Шахтаря зіграв за збірну проти Бразилії: відео розгромної поразки
Юний новачок Шахтаря Кевін Келсі провів уже восьмий поєдинок за збірну Венесуели U-20.
Молодіжний чемпіонат Південної Америки
Бразилія U-20 – Венесуела U-20 – 3:0
Голи: Роке, 49, дос Сантос, 85, А. Сантос, 90
У ніч на 4 лютого зустрічались молодіжні команди Бразилії та Венесуели. Розгромну перемогу здобули "селесао".
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Під коток бразильців потрапив і Кевін Келсі. 18-річний нападник, який лише 31 січня став гравцем Шахтаря, провів на полі увесь поєдинок і мав чудовий момент забити на 76-й, але переграти кіпера не зумів.
Після 2 турів Венесуела має 1 очко та йде п'ятою у таблиці. За підсумками цього чемпіонату чотири найкращі команди отримають путівки на молодіжний ЧС, який відбудеться в Індонезії.