Півзахисник Шахтаря Педрінью похизувався своїми навиками після переходу в донецький клуб.

Бразилець продемонстрував свої вміння з фрістайлу, чим потішив прихильників Шахтаря у соцмережах клубу.

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Педрінью не тільки понабивав м'яч ногами, але й ефектно втримував його на голові та шиї, жодного разу не впустивши сферу на газон.

Зауважимо, 23-річний бразилець став другим найдорожчим придбанням "гірників" за всю історію. Шахтар заплатив Бенфіці за Педрінью 18 мільйонів євро та підписав із ним контракт на 5 років.

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