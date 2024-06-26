"Це великий крок для мене – у такому великому клубі з такою історією працювати. Адаптація – як і треба. Спілкуюся з усіма потрошку. З хлопцями зі збірної я уже знайомий, тому все на досить гарному рівні.

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Чи мріяв я стати гравцем Шахтаря? Ні, насправді жодних думок не було. Просто працював над собою. Випав такий шанс – я недовго думав і погодився, тому що таке трапляється, мабуть, раз у житті. Це великий клуб з великою історією, він грає в Лізі чемпіонів. Це неймовірний крок уперед для мене. Тому, недовго думаючи, ухвалив це рішення.

Я буду намагатися робити все, що від мене залежить, щоб Шахтар вигравав трофеї. Моя ціль з кожним днем, з кожним тренуванням розвиватися і допомагати клубу", – сказав Фесюн у інтерв'ю для офіційного YouTube-каналу Шахтаря.

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