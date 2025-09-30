– Що найбільше здивувало чи запам’яталося в перші тижні в команді?

– Тренування, які пропагує містер Арда Туран, насправді дуже відмінні від того, з чим я стикався раніше. Колектив уже адаптований до них, і хлопці дуже гарно інтегровані в його ідеї. Мені, звичайно, потрібен ще якийсь час, аби їх сповна зрозуміти та осягнути.

Фанат Шахтаря вигукнув кричалку Реала під час селфі з Тураном – реакцію екс-зірки Барселони треба бачити (ВІДЕО)

– Зараз ти граєш під керівництвом Арди Турана, який був досить відомим гравцем, легендою турецького футболу. Який він для тебе наставник?

– Дуже гарна людина, і це надзвичайно важливо в контексті будь-кого, не лише футболіста. Звичайно, він легенда футболу, і це дійсно приємне усвідомлення того, що ти маєш нагоду працювати з людиною такого масштабу. Його внесок у футбол справді вражає. Окрім того, він насправді доволі скромний, і весь його попередній футбольний здобуток ніяк не перекреслює його людських якостей.

– Що можеш сказати про його тренерський штаб? Яка в них система тренувань?

– В першу чергу важливий нюанс, на якому можна наголосити, – це завжди акцент на атаку. Звичайно, ми також намагаємося балансувати між якісною обороною та драйвовою атакою, але основний нахил іде саме на атакувальний стиль команди, – сказав Феррейра для прес-служби Шахтаря.

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині – дебютний гол літнього новачка в УПЛ, нова краса від Ізакі